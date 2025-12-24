Esportes

De olho no Super 8
Notícia

Caxias Basquete derrota o Fortaleza em última partida em casa no primeiro turno

Últimos dois compromissos pelo primeiro turno serão em São Paulo, nos dias 27 e 29 de dezembro, em confrontos diretos contra Corinthians e Mogi

Maurício Reolon

