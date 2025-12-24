Caxias Basquete derrota o Fortaleza em última partida em casa no primeiro turno

Shamell foi o cestinha do time caxiense. Thais Sousa / CXSB, Divulgação

O Caxias do Sul Basquete derrotou o Fortaleza Basquete Cearense por 68 a 52, na noite desta terça-feira (23), e vai passar o período de Natal entre os 10 melhores do NBB 2025/26.

A equipe gaúcha chegou ao nono triunfo em 17 partidas, pulou para a 11ª posição, com as mesmas campanhas de União Corinthians e Mogi, e entrou de vez na briga por uma das três vagas ainda abertas na Copa Super 8. O torneio, realizado em janeiro, reúne os oito melhores times do primeiro turno da competição nacional.

Para fechar essa etapa do NBB, o Caxias terá dois confrontos diretos fora de casa, contra o Corinthians, sábado (27), às 16h, no Ginásio Wlamir Marques, e na segunda-feira (29), às 20h, diante do Mogi, no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

No Sesi, pouco mais de mil torcedores acompanharam um duelo que começou equilibrado. No primeiro quarto, 19 a 18 para os visitantes. No segundo período, a defesa do Caxias prevaleceu e o Fortaleza marcou apenas sete pontos. Com 19 a 7 na parcial, o placar no intervalo era de 38 a 26 pro time caxiense.