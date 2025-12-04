Esportes

Meio-campo
Notícia

Caxias anuncia volante e encaminha acerto com cria da base do Santos

Dudu Vieira, ex-Juventude, já treina com o grupo grená desde o início da pré-temporada. Breno Santos também foi incorporado ao elenco

Maurício Reolon

