Caxias anuncia volante e encaminha acerto com cria da base do Santos

O Caxias está reformulando o seu meio-campo para a temporada de 2026. Um volante foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (3), outro começou a treinar com o grupo e um terceiro está próximo de um acerto, vindo por empréstimo do Santos.
O atleta confirmado pelo clube grená é Dudu Vieira. O jogador de 31 anos é o sexto reforço oficializado pela equipe e já treinava sob o comando do técnico Fernando Marchiori.
Dudu é conhecido do futebol caxiense e defendeu o Juventude na temporada de 2024. Ele também acumula passagens por Santo André, Figueirense, São Bento, Novorizontino, Vitória, Ferroviária, Criciúma, Ituano, Chapecoense e Ponte Preta. Pelo Paysandu, nesta temporada, disputou a Série B do Brasileiro, além da Copa do Brasil e do Campeonato Paraense. O atleta assinou com o Caxias até o fim da Série C de 2026.
NOVIDADES
Quem foi incorporado ao grupo grená nesta semana foi o volante Breno Santos, 27 anos, ex-Joinville. O atleta iniciou as atividades e deve ser confirmado como reforço nos próximos dias.
Outro nome que está bem encaminhado é o volante Matheus Nunes, de 22 anos. Ele chega por empréstimo do Santos. Cria da base do Peixe, Nunes já atuou na Portuguesa, onde disputou a última Série D, e no Centro Oeste FC.