Caxias anuncia retorno de atacante Vitor Feijão para reforçar elenco em 2026

O Caxias segue a rotina de anúncios de reforços para a próxima temporada. Nesta terça-feira (2), o clube confirmou oficialmente o retorno do atacante Vitor Feijão, de 29 anos, que volta ao Estádio Centenário para integrar o elenco de 2026.
Após realizar os exames médicos, o atacante já participa da pré-temporada com o grupo de atletas. Vitor Feijão firmou contrato com o Caxias até o fim de 2026.
O jogador é velho conhecido da torcida grená. Em 2023, fez parte da campanha histórica que garantiu o acesso inédito à Série C, e no ano seguinte contribuiu para a conquista do título de Campeão do Interior Gaúcho.
Além do Caxias, Vitor Feijão acumula experiência em vários clubes: Paraná, Coritiba, Criciúma, Ceará, Guarani, Figueirense, Paysandu, Boavista-RJ, além de passagens internacionais por clubes da Albânia, Bielorrússia, Austrália e Azerbaijão.
Desde 2023, Vitor Feijão acumula 69 partidas oficiais, com cinco gols marcados e duas assistências. Pelo Caxias, atuou em 11 jogos em 2023, balançando a rede uma vez, e em 2024 fez 24 partidas, anotando dois gols e uma assistência.
Na temporada 2024/25, defendeu o Central Coast, da Austrália, em 25 jogos, com um gol e uma assistência. Mais recentemente, pelo FK Kapaz, do Azerbaijão, participou de nove partidas e marcou um gol.
Elenco 2026 do Caxias
Goleiros: Gabriel Toebe*
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei
Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto*
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Joílson*, Maurício Ribeiro e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira*, Wellington Reis* e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão e Jeam
* Jogadores que ainda não foram anunciados, mas treinam no Centenário