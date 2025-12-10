Esportes

Confirmado
Notícia

Caxias anuncia contratação de zagueiro chileno para a próxima temporada

Andrés Robles se recupera de uma lesão na panturrilha, mas ficará à disposição do técnioc Fernando Marchiori em breve

Eduardo Costa

Rafael Rinaldi

