Caxias anuncia contratação de zagueiro chileno para a próxima temporada

O Caxias anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (10), a contratação do zagueiro chileno Andrés Robles para a temporada. Aos 31 anos, o defensor atuou por dois clubes brasileiros em 2025: Botafogo-PB e Água Santa. A chegada do jogador reforça o setor defensivo grená, que passou por reformulação após o término do último campeonato.

Natural de Santiago, Robles iniciou sua carreira no Santiago Wanderers, do Chile. Ao longo da trajetória, acumulou experiências internacionais, incluindo uma passagem pelo time B do Atlético de Madrid, na Espanha. No futebol chileno, vestiu as camisas de Huachipato, San Luis de Quillota, Universidad de Concepción e Antofagasta. Também atuou pelo Real Garcilaso, do Peru, ampliando seu currículo fora do país natal.

O zagueiro retorna ao Brasil após já ter trabalhado com o técnico Fernando Marchiori no Água Santa, em 2020, durante sua primeira experiência no futebol brasileiro. A relação anterior com o treinador pode facilitar a adaptação ao novo elenco e ao estilo de jogo proposto pelo comandante grená.

Com a chegada de Robles, o Caxias passa a contar com cinco opções para a defesa. Além do chileno, integram o setor Carlos Henrique, único remanescente do grupo anterior, e os recém-contratados Windson, Maurício Ribeiro e Joílson.

Robles se recupera de uma lesão na panturrilha e, nesta quarta, já fez trabalhos na academia do clube, voltando a ficar à disposição em breve.