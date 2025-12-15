Esportes

Mais um experiente
Notícia

Caxias anuncia contratação de zagueiro campeão da Série B pela Chapecoense em 2020

Aos 34 anos, defensor é mais um atleta com bagagem pelo futebol brasileiro que fará parte do grupo grená em 2026

Rafael Rinaldi

