Caxias anuncia contratação de zagueiro campeão da Série B pela Chapecoense em 2020

O Caxias confirmou nesta segunda-feira (15) a contratação do zagueiro Joílson, de 34 anos. O atleta assinou com o Grená até o fim da temporada de 2026, quando o clube terá o Gauchão, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro pela frente.
Em 2025, o defensor vestiu a camisa do Água Santa em apenas quatro jogos. Em 2024, além do time de Diadema, o atleta defendeu a Ponte Preta e teve uma minutagem maior. Ao todo, ele acumulou 21 jogos.
Zagueiro experiente, Joílson se profissionalizou no Criciúma em 2010. Depois, rodou o país e passou por equipes como CRAC, Cuiabá, Oeste, Chapecoense, Oeste, São Bento e Novorizontino.
Na carreira, ele tem um título pela Chapecoense. No ano de 2020 o zagueiro conquistou a Série B do Brasileirão pelo time catarinense, com 38 jogos disputados, a sua melhor temporada.
Joílson já esteve em campo e foi observado de perto pelo técnico Fernando Marchiori nos primeiros testes da equipe na pré-temporada, diante do Sindicato dos Atletas e do time sub-20. O defensor vem sendo testado na formação inicial dos jogos-treino, atuando numa linha com três zagueiros.
Elenco do Caxias para 2026
Goleiros: Gabriel Toebe, Marcelo Dal Soler*, Léo Lang* e Pedro (base)
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija*
Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Maurício Ribeiro, Joílson e Andrés Robles
Volantes: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis, Matheus Nunes*, Breno Santos* e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão e Jeam
*Jogadores que ainda não foram anunciados.