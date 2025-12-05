Caxias anuncia contratação de volante Wellington Reis 

O Caxias oficializou, nesta sexta-feira (5), a chegada do volante Wellington Reis, de 33 anos, que atuou pelo ABC na última temporada. O jogador participou da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano pelo clube potiguar e reforça o elenco grená para 2026.
Com duas passagens pelo ABC, Wellington retornou ao time em 2024 após defender a equipe entre 2022 e 2023. No período mais recente, disputou 26 partidas, somando ao todo 88 jogos com a camisa alvinegra, além de um gol marcado e três assistências. Ele também integrou o grupo que conquistou o acesso à Série B em 2022.
O volante tem experiência no futebol gaúcho: em 2022, vestiu a camisa do Aimoré e foi titular durante o Gauchão. Com características de segundo volante, Wellington é reconhecido pela capacidade de marcação e saída de bola.
Além de ABC e Aimoré, o atleta acumula passagens por diversos clubes brasileiros, como Boa Esporte, J. Malucelli, Criciúma, Paraná, Mirassol, Vila Nova, Paysandu, Portuguesa e Santo André.
Elenco do Caxias para 2026
Goleiros: Gabriel Toebe*, Marcelo Dal Soler*, Léo Lang* e Pedro (base)
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija*
Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Maurício Ribeiro, Joílson* e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis, Matheus Nunes*, Breno Santos* e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão e Jeam
*Jogadores que ainda não foram anunciados