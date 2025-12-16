Caxias anuncia contratação de volante do Joinville

Jogador assinou contrato até o fim da Série C 2026. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O departamento de futebol do Caxias confirmou a contratação do volante Breno Santos, de 27 anos, do Joinville. O vínculo de empréstimo com o clube catarinense é até o fim da Série C de 2026.

Revelado pelo Tigres do Brasil, o jogador tem passagens por Bonsucesso, Operário-AM, Atlético Cearense e Ferroviária. Pelo Joinville, em 2025, Breno atuou em 27 partidas, com dois gols e uma assistência.

Ele chega para encorpar o elenco que, para a posição de volante, ainda conta com Dudu Vieira, Wellington Reis, Matheus Nunes, Lucas Cãndido e os remanescentes Ronei (que na visão da comissão técnica deixa de ser lateral-direito) e Zanelatto.

O Grená segue os trabalho de pré-temporada e na sexta-feira (19) fará o terceiro jogo-treino preparatório para o Gauchão diante do São Cristóvão, de Flores da Cunha. O teste ocorre às 18h no estádio Homero Soldatelli, com portões abertos.

Elenco do Caxias para 2026

Goleiros: Gabriel Toebe, Marcelo Dal Soler*, Léo Lang* e Pedro (base)

Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija*

Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto

Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Maurício Ribeiro, Joílson e Andrés Robles

Volantes: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis, Matheus Nunes*, Breno Santos e Zanelatto

Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão e Jeam

*Jogadores que ainda não foram anunciados.