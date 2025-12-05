Caxias anuncia contratação de lateral-esquerdo experiente para a próxima temporada

Jogador já treina no CT Baixada Rubra desde a semana passada. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias confirmou, nesta sexta-feira (5), a contratação do lateral-esquerdo Roberto, de 35 anos. O experiente jogador assinou contrato com o clube grená até o fim da Série C de 2026, reforçando o elenco para a próxima temporada. O atleta já realizou exames médicos e iniciou os treinamentos com o grupo.

Roberto possui uma carreira consolidada no futebol brasileiro, com passagens por diversos clubes tradicionais, como Bahia, Campinense, Ferroviária, Náutico, Bragantino, Athletico-PR, Santa Cruz, Londrina, Chapecoense, Figueirense, Vitória, Ituano, Novorizontino, Vila Nova e CSA. Pela Chapecoense, em 2020, conquistou o título da Série B e garantiu o acesso à elite nacional.

Nas últimas duas temporadas, o lateral atuou pelo CSA, além de defender o Vila Nova nos primeiros meses de 2024. Em 2025, Roberto disputou 18 partidas, sendo titular em 12 delas, e manteve regularidade ao longo da Série C, com 10 jogos na competição. No ano anterior, somou 10 aparições e marcou um gol pelo clube alagoano.