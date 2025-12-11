Caxias anuncia contratação de goleiro formado no Botafogo

O Caxias anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do goleiro Gabriel Toebe, de 23 anos. Formado no Botafogo, o atleta firmou vínculo com o clube até o fim da Série C do Brasileiro da próxima temporada.
Pelo Botafogo, Toebe atuou pelas equipes sub-17, sub-20 e sub-23, não chegando a receber oportunidades no elenco principal.
No ano passado, o goleiro foi emprestado ao Avenida e entrou em campo seis vezes. Toebe ainda atuou no Passo Fundo, no Resende e no Concórdia, sua última equipe.
Para o gol, o Grená passou por uma reformulação completa. Thiago Coelho, Victor Golas, Matheus Emiliano e Ronaldo Zílio deixaram o clube. Além de Toebe, o Caxias contratou Marcelo Dal Soler e Léo Lang, e ainda conta com Pedro, da base.