Caxias altera programação e fará jogo-treino em Flores da Cunha

Atacante Calyson marcou três vezes no último teste diante do time sub-20. Vitor Soccol / SER Caxias,Divulgação

Os seis testes preparatórios do Caxias para o Gauchão 2026 haviam sido programados para serem realizados no Estádio Centenário. No entanto, depois de enfrentar o Sindicato dos Atletas e a equipe sub-20, o Grená alterou o adversário do terceiro teste, que deveria ser novamente os profissionais associados ao Siapergs.

A atividade que ocorreria na sexta-feira (19), às 15h, na casa grená passou para o Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, às 18h, diante do time local, o São Cristóvão. A partida será aberta ao público.

Nos primeiros jogos-treino, o Caxias derrotou o Sindicato dos Atletas, por 1 a 0, e a equipe sub-20, por 7 a 0.

A estreia grená no Gauchão 2026 será em 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, em Ijuí.

Programação completa: