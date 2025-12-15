Caxias altera programação e fará jogo-treino em Flores da Cunha

Os seis testes preparatórios do Caxias para o Gauchão 2026 haviam sido programados para serem realizados no Estádio Centenário. No entanto, depois de enfrentar o Sindicato dos Atletas e a equipe sub-20, o Grená alterou o adversário do terceiro teste, que deveria ser novamente os profissionais associados ao Siapergs.
A atividade que ocorreria na sexta-feira (19), às 15h, na casa grená passou para o Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, às 18h, diante do time local, o São Cristóvão. A partida será aberta ao público.
Nos primeiros jogos-treino, o Caxias derrotou o Sindicato dos Atletas, por 1 a 0, e a equipe sub-20, por 7 a 0.
A estreia grená no Gauchão 2026 será em 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, em Ijuí.
Programação completa:
6/12 - Caxias 1x0 Sindicato dos Atletas
13/12 - Caxias 7x0 Time sub-20 do Caxias
19/12 - Caxias x São Cristóvão, às 18h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha
22/12 - Caxias x Time sub-20 do Grêmio, às 11h
30/12 - Caxias x Monsoon, às 15h30min
03/01 - Caxias x Novo Hamburgo, às 10h