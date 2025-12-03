Esportes

Para 2026
Notícia

Caxias acerta contratação de terceiro nome para a lateral direita; saiba o planejamento

Dija, 22 anos, passou por Ituano e Santa Catarina nesta temporada. Além dele, o time grená conta com Thiago Ennes e Ronei para a posição

Eduardo Costa

