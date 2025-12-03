Caxias acerta contratação de terceiro nome para a lateral direita; saiba o planejamento

O Caxias aguarda para os próximos dias a chegada do lateral-direito, Dija, 22 anos, para reforçar o elenco visando a próxima temporada. O jogador chegará por empréstimo junto ao Bragantino. Atualmente, o elenco já conta com dois nomes para a função.
Natural de Itabuna, ele se chama Diego Kauan, mas é conhecido como Dija. Durante sua passagem pelo Red Bull, o jogador usava cabelo comprido e encaracolado, o que fez colegas compararem sua aparência ao cantor Djavan. Revelado como lateral nas categorias de base do clube, Dija desenvolveu maior versatilidade nos últimos anos e passou a atuar também como meia-direita.
Dija acumula experiência internacional. Após se destacar no Bragantino, recebeu convite para atuar nos Estados Unidos e passou uma temporada defendendo o New York Red Bulls. Nesta temporada, esteve emprestado ao Ituano e realizou 14 partidas entre Série C e Paulista A2. Depois esteve no Santa Catarina, disputando a Copa SC.
O Caxias já tinha dois laterais-direitos no elenco. Thiago Ennes, titular, e Ronei, reserva, remanescentes de 2025. Com a chegada de Dija, o planejamento é utilizar Ronei como volante em 2026.