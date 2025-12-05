Caxias abre série de jogos-treino neste sábado e testa formação com três zagueiros

Windson (C) é um dos zagueiros do elenco grená. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias entra em campo neste sábado (6), às 10h30min, no Estádio Centenário, para o primeiro jogo-treino da pré-temporada. O adversário será o Sindicato dos Atletas, em um confronto que marca o início das observações práticas do técnico Fernando Marchiori.

A atividade com portões fechados será uma oportunidade para avaliar o grupo e começar a definir ajustes para a sequência da preparação.

O elenco grená ainda não está completo. A direção trabalha para anunciar novos reforços nos próximos dias, visando dar mais opções ao treinador. Mesmo assim, Marchiori já iniciou testes importantes para implementar sua ideia de jogo e deu indícios da utilização do sistema com três zagueiros.

Na movimentação realizada na sexta-feira, o técnico promoveu diversas variações, mas uma das formações chamou atenção. Entre os jogadores de linha, Marchiori escalou: Windson, Joilson e Mauricio Ribeiro na defesa; Thiago Ennes, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Calyson e Vitinho no meio-campo; e Jhonatan Ribeiro e Jeam no ataque.

O jogo-treino servirá para avaliar o desempenho coletivo e individual, além de dar ritmo aos atletas. N sábado, dia 13, às 9h30min, o adversário será o time sub-20 do próprio clube. Para o dia 20, ainda não há definição de rival, mas no dia 22 está marcado o confronto com o sub-20 do Grêmio, às 11h.

Na reta final da preparação, o Caxias enfrentará o Monsoon no dia 30 de dezembro, às 15h30min, e encerra os testes em 3 de janeiro diante do Novo Hamburgo. Todos os jogos-treino serão em Caxias do Sul. A estreia do Caxias no Campeonato Gaúcho está prevista para o fim de semana de 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí.