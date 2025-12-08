Calendário do Verdão: Juventude terá quatro competições em 2026

Torcedor do Juventude voltará ao Estádio Alfredo Jaconi somente em 2026. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A temporada de 2025 terminou para o torcedor do Juventude no apito final do empate em 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo (7), em São Paulo. O jogo contra a equipe paulista foi em ritmo de amistoso para o time de Thiago Carpini, pois o Alviverde já estava rebaixado à Série B do Brasileirão.

A semana começa com definições sobre a temporada de 2026. A primeira delas ocorre nesta terça-feira (9) com a aclamação de Fábio Pizzamiglio para mais dois anos na presidência do clube, Luis Carlos Bianchi como o vice de futebol e a oficialização de Lucas Andrino como executivo de futebol. Depois, o passo seguinte será anunciar o novo técnico, pois Thiago Carpini já antecipou que não ficará no Estádio Alfredo Jaconi.

O Verdão também já tem o calendário definido para a temporada de 2026. O primeiro objetivo será o Campeonato Gaúcho, com início previsto para o final de semana de 10 e 11 de janeiro. O adversário de estreia será o Ypiranga no Estádio Alfredo Jaconi. Ao contrário da dupla Gre-Nal, o Juventude não dividirá as atenções com o Brasileirão, pois a Série B será mais adiante, enquanto a elite começa no fim de janeiro.

VERDÃO PELO BRASIL

A Copa do Brasil começa no mês seguinte, dia 18 de fevereiro. Como o Juventude foi rebaixado à Série B, o time começa desde a primeira fase. Se tivesse permanecido na Série A, entraria na quinta fase. A competição terá 34 clubes a mais no próximo ano. Assim, passará de 92 para 126 equipes. O torneio será no formato eliminatório.

O Campeonato Brasileiro da Série B será o grande foco do Verdão. O clube buscará uma vaga entre os quatro primeiros colocados para retornar à elite nacional. A competição começa no dia 21 de março e termina no dia 28 de novembro. A Série B vai parar no mês de junho e começo de julho para a Copa do Mundo da Fifa.

Um novidade na programação alviverde é a Copa Sul Sudeste, que inicia no dia 25 de março. Cada estado tem duas vagas. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deve oficializar Inter e Juventude na competição pela classificação final do Gauchão deste ano.

A competição terá dois grupos com seis times em turno único. O Grupo A enfrenta o B. Avançam para as semifinal os dois melhores, que jogam em confrontos de ida e volta. A competição deve contar com São Bernardo-SP, Novorizontino-SP, Sampaio Corrêa-RJ, Volta Redonda-RJ, América-MG, Tombense-MG, Inter, Juventude, Cianorte-PR, Operário-PR, Avaí-SC e Chapecoense-SC.

CALENDÁRIO 2026

:: GAUCHÃO

10 de janeiro até 8 de março

:: COPA DO BRASIL

18 de fevereiro até 6 de dezembro

:: BRASILEIRÃO SÉRIE B

21 de março até 28 de novembro

:: COPA SUL SUDESTE