Badminton do Recreio da Juventude tem ano histórico em 2025

Equipe caxiense se destacou em competições nacionais e fora do País. Recreio da Juventude / Divulgação

A temporada de 2025 marcou uma mudança significativa no patamar da equipe de badminton do Recreio da Juventude no cenário brasileiro. O ano foi encerrado com expressiva participação de atletas e resultados inéditos em nível nacional e internacional.

Ainda em janeiro, o grupo foi reforçado com a chegada de atletas que se destacaram em Santa Catarina e no Amazonas, dando continuidade a ideia de fortalecer o trabalho feito nos anos anteriores.

Em toda a temporada, foram cerca de 150 atletas integrados nas atividades da modalidade, atuando nos grupos formativos e de competição, com participação em festivais e torneios regionais, nacionais e internacionais. O trabalho capitaneado pelo técnico Noeslem Lima contemplou desde crianças de cinco a 11 anos, nas equipes de base, até atletas de rendimento e alto rendimento, em disputas que alcançaram ainda as categorias adulta e master.

Assim como vem acontecendo ano após ano, os resultados confirmam a evolução do time caxiense. Nos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBIs), o Recreio ficou com a segunda colocação geral em uma das edições, reafirmando sua posição entre as principais potências do badminton nacional. No Sul-Brasileiro, foram 14 ouros, 13 pratas e 22 bronzes.

Outros eventos com destaque foram os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), Jogos da Juventude e Sul-Americano, competição onde foi conquistada a medalha de prata na categoria principal de duplas mistas.

Os principais atletas da equipe representaram ainda o Recreio em torneios internacionais como o Venezuela Future, o Bolívia Future e o Peru Internacional. Como reconhecimento desse processo, seis atletas foram classificados para representar a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano, e o técnico Noeslem Lima foi convocado para comandar a Seleção Brasileira Adulta.