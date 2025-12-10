Atacante retorna ao Caxias após conquistar acesso e vice-campeonato estadual

Leozinho estreou pelos profissionais em 2025 no empate sem gols com o Tombense pela Série C. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O atacante Leozinho, de 20 anos, está de volta ao Estádio Centenário. Após a participação do Caxias na Série C 2025, o atleta havia sido emprestado para a Apafut na disputa da Terceirona Gaúcha.

E o jogador retorna ao clube com a conquista do acesso à Série A-2 do Gauchão 2026. O clube caxiense surpreendeu o São Paulo-RG nas semifinais e ficou com uma das vagas. Na decisão diante do Guarani-Va, a Apafut ficou com o vice-campeonato, algo que foi muito comemorado por ser apenas o segundo ano de atividades da equipe profissional.

Leozinho atuou em nove partidas, marcando um gol contra o Guarani-Va, ainda pela primeira fase da competição. Na reta final, uma lesão o tirou dos momentos decisivos da Apafut na disputa pelo acesso.

— O Leozinho iniciou bem. E aí depois ele teve uma lesão e ficou alguns jogos fora, não conseguiu dar sequência. Ele jogava com um pouquinho de dor, nós o tratamos, mas ele não conseguiu recuperar 100% — destacou Jefferson Borges, diretor da Apafut.

Com a volta de Leozinho ao Caxias, o elenco de Fernando Marchiori passou a ter 29 atletas neste período de pré-temporada. O atacante terá as disputas do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil pela frente para provar que tem condições de permanecer no Grená para a Série C do Brasileiro.

— O Leozinho conseguiu entender bem a Terceirona Gaúcha porque ele é um jogador franzino. Ele precisa se adaptar ao jogo profissional. Porque ele é totalmente diferente do jogo de base. Mas é um menino que tem muito recurso técnico. É muito rápido. A questão da lesão atrapalhou um pouquinho. Mas tenho certeza que ele tem um potencial enorme para alcançar voos maiores — completou Borges.