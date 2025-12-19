Atacante marca pela terceira vez seguida e Caxias vence jogo-treino em Flores da Cunha

O Caxias venceu o São Cristóvão por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (19) no terceiro teste da pré-temporada. O gol da vitória grená foi marcado pelo atacante Douglas Skilo.
A formação inicial mandada a campo pelo técnico Fernando Marchiori teve: Léo Lang (Marcelo Dal Soler); Thiago Ennes (Zanelatto), Andrés Robles, Carlos Henrique e Roberto; Wellington Reis, Matheus Nunes e Yann Rolim; Andrew, Douglas Skilo e Gustavo Nescau.
No primeiro tempo, o Caxias chegou ao gol com Douglas Skilo. O atacante recebeu o cruzamento da direita de Andrew e cabeceou pro fundo das redes. Foi o terceiro gol do atacante em três jogos-treino.
Com desconforto muscular, o goleiro Léo Lang e o lateral-direito Thiago Ennes deixaram a equipe ainda na primeira etapa.
Já no segundo tempo, o Grená atuou com: Marcelo Dal Soler (Gabriel Toebe); Andrew, Carlos Henrique, Andrés Robles e Roberto; Wellington Reis, Zanelatto e Yann Rolim (Ronei) e Matheus Nunes (Léozinho); Douglas Skilo (Dija) e Gustavo Nescau.
O placar não se alterou e o Caxias venceu por 1 a 0. Além de seguir a preparação para a temporada 2026, o Caxias se aproximou ainda mais da cidade que possui um grande número de torcedores grenás. Mais de 200 crianças marcaram presença e garantiram uma camisa do Grená, que foram doadas pelo clube.
A equipe voltará a campo para disputar o quarto jogo-treino da pré-temporada na segunda-feira (22). A partir das 11h, o Grená enfrenta a equipe sub-20 do Grêmio, no Estádio Centenário.
Programação de testes completa:
6/12 - Caxias 1x0 Sindicato dos Atletas, gol de Douglas Skilo
13/12 - Caxias 7x0 Time sub-20 do Caxias, gols de Calyson (3), Vitinho, Ronei, Douglas Skilo e Carlos Henrique
19/12 - Caxias 1x0 São Cristóvão, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Gol de Douglas Skilo
22/12 - Caxias x Time sub-20 do Grêmio, às 11h
30/12 - Caxias x Monsoon, às 15h30min
03/01 - Caxias x Novo Hamburgo, às 10h