Atacante do Juventude é emprestado para a Chapecoense

Ênio não permanece para a próxima temporada. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

Depois de Jadson, mais um atleta que tinha contrato vigente para 2026 com o Juventude deixará o clube. O atacante Ênio foi emprestado, com opção de compra, para a Chapecoense. O jogador é o primeiro reforço confirmado pelo Verdão do Oeste, pensando na Série A do Brasileiro de 2026.

No Ju, o atacante de 24 anos fez 36 jogos na temporada, com quatro gols e distribuindo uma assistência. Após se destacar no Gauchão, o jogador foi adquirido em definitivo pelo time alviverde junto ao Amazonas e assinou contrato até o fim de 2028.

No começo do Brasileirão, Ênio teve seu nome ligado a suspeita de manipulação de resultados para apostas, por conta de dois cartões amarelos recebidos na competição, contra Vitória e Fortaleza.

No dia 20 de maio, a pedido da CBF, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Ênio em Caxias do Sul e também no estádio Alfredo Jaconi e no CT alviverde, no armário pessoal do jogador. Não houve atualização do MP-RS sobre as investigações do caso.

O atacante foi revelado no Botafogo, onde estreou no profissional em 2020. No alvinegro foram 32 jogos, dois gols e duas assistências. Ele também soma passagens por Amazonas e o RWD Molenbeek, da Bélgica.