Atacante destaque do Estudiantes em 2022 acerta com o Juventude

Atleta acertou com o Verdão e será reforço para a temporada de 2026, quando o clube disputará o Gauchão, a Copa do Brasil, a Série B e a Copa Sul-Sudeste

Tiago Nunes

