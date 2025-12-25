Atacante destaque do Estudiantes em 2022 acerta com o Juventude

Manuel Castro defendeu o clube argentino por quatro temporadas. Estudiantes / Divulgação

O Juventude irá anunciar nos próximos dias a contratação de um atacante uruguaio. A negociação com Manuel Castro, de 30 anos, avançou nos últimos dias e o jogador irá vestir a camisa alviverde no próximo ano, tornando-se opção para o elenco que será comandado pelo técnico Mauricio Barbieri. A apresentação do grupo de atletas para a pré-temporada ocorre nesta sexta-feira (26).

Atualmente no Liverpool do Uruguai, Manuel Castro tem contrato válido até o fim desta temporada, o que facilitou o desfecho positivo do acordo. O atacante soma 18 partidas disputadas no ano, com dois gols marcados e duas assistências.

A chegada do uruguaio conta com o aval de Barbieri, que conhece bem o atleta e trabalhou com ele anteriormente no Juárez, do México, na última temporada.

Castro também traz no currículo uma passagem expressiva pelo Estudiantes, da Argentina, em 2022, quando atuou em 53 jogos, marcou sete gols e distribuiu sete assistências. O desempenho o consolidou como um atleta experiente, perfil que a direção do Juventude busca para fortalecer o grupo em 2026 na Série B do Brasileirão.