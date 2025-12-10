As atrações que o Caxias prepara para a torcida no jogo-treino contra a equipe sub-20

Torcida do Caxia terá motivos especiais para acompanhar o teste de sábado (13). Luiz Erbes / S.E.R. Caxias/Divulgação

O Caxias prepara uma série de atrações fora de campo para o jogo-treino de sábado (13) quando a equipe profissional encara o time sub-20 no segundo teste da pré-temporada. A atividade ocorre às 9h30min e terá os portões do Estádio Centenário abertos para o torcedor acompanhar.

O público deverá acessar o estádio pelo setor da social. A entrada para o jogo-treino será mediante doação de um pacote de ração para cães ou gatos, em apoio à ONG Engenharia Solidária.

Outra novidade é que o clube testará nesta partida o acesso da torcida às novas catracas faciais. Em conjunto com a Minha Entrada — empresa especializada em gestão de eventos e vendas de ingressos — o Grená pretende facilitar o acesso ao torcedor no Centenário com o uso de catracas com tecnologia de reconhecimento facial.

As catracas estarão prontas para a utilização no início do Gauchão, sendo obrigatório o cadastro para o acesso ao estádio. A primeira partida do time de Fernando Marchiori em sua casa, pelo Estadual, será pela segunda rodada, diante do Avenida, em 14 ou 15 de janeiro.

Como fazer o cadastro?

O processo de cadastro é simples e rápido. Basta acessar o aplicativo S.E.R. Caxias, disponível para Android e iOS, e seguir o passo a passo nas redes sociais do clube. A Sala de Sócios estará aberta das 8h às 17h para auxiliar os torcedores.

Lançamento dos novos uniformes

O lançamento dos novos uniformes do clube para a temporada de 2026 será feito nas redes sociais do Caxias na sexta-feira (12), às 19h35min (horário alusivo ao ano de fundação do clube, 1935).