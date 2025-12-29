As 10 fotos que resumem o ano de 2025 do Juventude

O ano de 2025 do Juventude foi marcado por uma montanha-russa de emoções que testou a paciência e a fé da torcida jaconera. O primeiro semestre trouxe esperança com uma campanha sólida no Gauchão, que iniciou com um amistoso de luxo..
O dia 15 de janeiro de 2025 entrou para a memória do torcedor do Juventude. O Verdão encarou o Boca Juniors em um teste grandioso antes do começo do Gauchão. A partida foi no Estádio San Nicolás, na Província de San Nicolás de Los Arroyos.
O time do técnico Fábio Matias, perdeu pelo placar de 2 a 0, mas o duelo ficou marcado para o torcedor, pois o reconhecimento de ser convidado é maior que qualquer placar. Além disso, o desempenho, especialmente na primeira etapa, foi satisfatório.
O Pioneiro/GZH resumiu o ano do Juventude em 10 fotos. Confira as demais:
CAJU COM A MARCA DE ABNER
Foi o torcedor do Juventude que saiu comemorando a vitória no Ca-Ju 289 pelo Gauchão. Na casa do rival, o time alviverde derrotou o Caxias por 2 a 0, no Estádio Centenário, e quebrou um jejum de 22 anos sem vencer o adversário como visitante no Gauchão.
O zagueiro Abner e o atacante Erick Farias marcaram os gols do jogo. O Grená teve o volante Vini Guedes expulso ainda na etapa inicial, logo após o primeiro gol do Ju.
ELIMINAÇÃO INESPERADA
O sonho da Copa do Brasil acabou muito antes do esperado para o Juventude. Em resumo foi na primeira fase. A equipe alviverde jogou mal, teve uma postura apática e acabou derrotada pelo Maringá por 1 a 0, no Estádio Willie Davis.
DURO GOLPE NO ESTADUAL
O Juventude esteve próximo da segunda final consecutiva de Campeonato Gaúcho até os acréscimos. Na tarde quente de sábado (1º), o time de Fábio Matias vencia o Grêmio por 2 a 0, com gols de Adriano Martins e Mandaca, mas sofreu um gol de bicicleta de Gustavo Martins nos acréscimos. Com o 2 a 1, a disputada da vaga à final foi para os pênaltis. E o Tricolor levou a melhor, vencendo por 3 a 2.
ESTREIA COM VITÓRIA NA ELITE
A festa foi alviverde na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025 em Caxias do Sul. O Juventude começou com três pontos na arrancada do Nacional. O time encarou a equipe do Vitória e saiu com o triunfo por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi.
Gabriel Taliari marcou dois gols do jogo e o placar poderia ser mais elástico, se o árbitro Paulo Zanovelli não tivesse anulado um gol legal do Verdão e marcado um pênalti em cima de Taliari, que atuou como centroavante nesta noite. A última vitória do Ju em uma estreia de Brasileiro havia sido em 2006.
POLÍCIA NO JACONI
No dia 20 de abril, o jogador do Juventude Ênio foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS). Ele é alvo em uma investigação sobre um suposto envolvimento em casos com manipulação de resultados para apostas. Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do atleta.
A PIOR DAS DERROTAS
O Juventude só assistiu ao Flamengo passear no Maracanã. Em uma atuação apática e a pior do campeonato, sem conseguir minimamente competir com o poderoso time carioca, o Verdão foi goleado por 6 a 0, em duelo válido pela quarta rodada da competição. Erick Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (dois) marcaram na partida.
SEGUNDO COMANDANTE
No mês de maio, o Juventude anunciava um novo comandante na casamata do Alfredo Jaconi para o restante de disputa do Brasileirão 2025. A direção alviverde havia definido os últimos detalhes para contratar o técnico Claúdio Tencati, de 52 anos. Mas após sete jogos, Tencati não conseguiu estancar a crise técnica da equipe, que contava com a pior defesa da competição, com 32 gols sofridos e uma média de 2,13 por jogo. Foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória. Aproveitamento de 19%
ESMERALDAS SEGUEM NA ELITE
Mais um feito histórico das Gurias Jaconeras! Contra o Bahia, no empate em 2 a 2, o Juventude estava garantido na elite do Campeonato Brasileiro de 2026. As comandadas de Luciano Brandalise terminaram a competição nacional na 14ª posição, com uma campanha de duas vitórias e quatro empates na primeira fase.
REBAIXADO COM "O SALVADOR"
No mês de agosto, após a derrota para o Santos, o Juventude anunciava a contratação de Thiago Carpini, de 41 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador retornava ao clube pouco mais de um ano e meio depois de sua saída para o São Paulo. Apesar de ter conseguido fazer o time minimente jogar, ele não evitou o rebaixamento. Logo na sua apresentação, Carpini evitou o rótulo de "Salvador da Pátria" e estava certo.