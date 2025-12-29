As 10 fotos que resumem o ano de 2025 do Juventude

Ênio foi um dos atletas que enfrentou o Boca. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O ano de 2025 do Juventude foi marcado por uma montanha-russa de emoções que testou a paciência e a fé da torcida jaconera. O primeiro semestre trouxe esperança com uma campanha sólida no Gauchão, que iniciou com um amistoso de luxo..

O dia 15 de janeiro de 2025 entrou para a memória do torcedor do Juventude. O Verdão encarou o Boca Juniors em um teste grandioso antes do começo do Gauchão. A partida foi no Estádio San Nicolás, na Província de San Nicolás de Los Arroyos.

O time do técnico Fábio Matias, perdeu pelo placar de 2 a 0, mas o duelo ficou marcado para o torcedor, pois o reconhecimento de ser convidado é maior que qualquer placar. Além disso, o desempenho, especialmente na primeira etapa, foi satisfatório.

O Pioneiro/GZH resumiu o ano do Juventude em 10 fotos. Confira as demais:

CAJU COM A MARCA DE ABNER

Abner fez a sua melhor partida com a camisa do Juventude na temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi o torcedor do Juventude que saiu comemorando a vitória no Ca-Ju 289 pelo Gauchão. Na casa do rival, o time alviverde derrotou o Caxias por 2 a 0, no Estádio Centenário, e quebrou um jejum de 22 anos sem vencer o adversário como visitante no Gauchão.

O zagueiro Abner e o atacante Erick Farias marcaram os gols do jogo. O Grená teve o volante Vini Guedes expulso ainda na etapa inicial, logo após o primeiro gol do Ju.

ELIMINAÇÃO INESPERADA

Verdão não conseguiu superar o time da Série C do Brasileiro. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O sonho da Copa do Brasil acabou muito antes do esperado para o Juventude. Em resumo foi na primeira fase. A equipe alviverde jogou mal, teve uma postura apática e acabou derrotada pelo Maringá por 1 a 0, no Estádio Willie Davis.

DURO GOLPE NO ESTADUAL

Um eliminação também marcada por um erro de arbitragem. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude esteve próximo da segunda final consecutiva de Campeonato Gaúcho até os acréscimos. Na tarde quente de sábado (1º), o time de Fábio Matias vencia o Grêmio por 2 a 0, com gols de Adriano Martins e Mandaca, mas sofreu um gol de bicicleta de Gustavo Martins nos acréscimos. Com o 2 a 1, a disputada da vaga à final foi para os pênaltis. E o Tricolor levou a melhor, vencendo por 3 a 2.

ESTREIA COM VITÓRIA NA ELITE

Gabriel Taliari foi o grande destaque da temporada do Juventude. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A festa foi alviverde na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025 em Caxias do Sul. O Juventude começou com três pontos na arrancada do Nacional. O time encarou a equipe do Vitória e saiu com o triunfo por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi.

Gabriel Taliari marcou dois gols do jogo e o placar poderia ser mais elástico, se o árbitro Paulo Zanovelli não tivesse anulado um gol legal do Verdão e marcado um pênalti em cima de Taliari, que atuou como centroavante nesta noite. A última vitória do Ju em uma estreia de Brasileiro havia sido em 2006.

POLÍCIA NO JACONI

Caso envolvendo Ênio segue em investigação e desfecho ficará para 2026 Grégori Bertó / GABCOM/MPRS/Divulgação

No dia 20 de abril, o jogador do Juventude Ênio foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS). Ele é alvo em uma investigação sobre um suposto envolvimento em casos com manipulação de resultados para apostas. Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do atleta.

A PIOR DAS DERROTAS

Além do Flamengo, Juventude também sofreu uma sonora goleada para o Fortaleza na Série A. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude só assistiu ao Flamengo passear no Maracanã. Em uma atuação apática e a pior do campeonato, sem conseguir minimamente competir com o poderoso time carioca, o Verdão foi goleado por 6 a 0, em duelo válido pela quarta rodada da competição. Erick Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (dois) marcaram na partida.

SEGUNDO COMANDANTE

Cláudio Tencatti assumiu após a saída de Fábio Matias. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

No mês de maio, o Juventude anunciava um novo comandante na casamata do Alfredo Jaconi para o restante de disputa do Brasileirão 2025. A direção alviverde havia definido os últimos detalhes para contratar o técnico Claúdio Tencati, de 52 anos. Mas após sete jogos, Tencati não conseguiu estancar a crise técnica da equipe, que contava com a pior defesa da competição, com 32 gols sofridos e uma média de 2,13 por jogo. Foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória. Aproveitamento de 19%

ESMERALDAS SEGUEM NA ELITE

Além da permanência no Brasileirão, Esmeraldas ainda foram vice do Gauchão. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Mais um feito histórico das Gurias Jaconeras! Contra o Bahia, no empate em 2 a 2, o Juventude estava garantido na elite do Campeonato Brasileiro de 2026. As comandadas de Luciano Brandalise terminaram a competição nacional na 14ª posição, com uma campanha de duas vitórias e quatro empates na primeira fase.

REBAIXADO COM "O SALVADOR"

Thiago Carpini vai treinar o Fortaleza na temporada de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS