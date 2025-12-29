As 10 fotos que resumem o ano de 2025 do Caxias

Nicholas foi um dos atletas que começou a temporada e depois deixou o clube. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano de 2025 começou com a estreia do Caxias no Gauchão. Diante do estreante na elite, o Monsoon, o Grená venceu pelo placar de 1 a 0, sob o comando do técnico Luizinho Vieira. O gol da partida, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, foi de Nicholas.

DERROTA NO CLÁSSICO

Grená não conseguiu segurar o rival em casa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Perante o seu torcedor, o Caxias não conseguiu superar o seu maior rival no Clássico Ca-Ju do Estádio Centenário. Antes do jogo, as direções pregaram a paz e a união. Em campo, a vitória foi do rival por 2 a 0 e um tabu quebrado de 22 anos sem o alviverde vencer na casa Grená.

VITÓRIA COM BRONCA NA ARBITRAGEM E NO TIME

Árbitro Wagner Echevarria teve uma péssima arbitragem. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias venceu o São Luiz por 1 a 0 pela sexta rodada do Gauchão 2025. Pedro Cuiabá marcou para o Grená, no primeiro tempo. A equipe de Ijuí ainda teve dois jogadores expulsos. Mas quem roubou a cena foi o árbitro Wagner Echevarria, que demorou muito para tomar as decisões, fazendo a bola pouco rolar, especialmente no segundo tempo. Com a vantagem em campo, a torcida queria uma goleada, mas o time não correspondeu e saiu vaiado de campo, abrindo a crise Luizinho Vieira e torcedor.

COPA DO BRASIL

Grená parou na segunda fase da Copa do Brasil após eliminar o Dourados-MS. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias buscou até o último minuto um gol para levar a partida contra o Fluminense para os pênaltis pela Copa do Brasil. O Grená entrou em campo pela segunda fase do torneio nacional. Contudo, o time da Serra não conseguiu balançar as redes para ter mais uma chance de classificação. O time carioca venceu pelo placar de 2 a 1 e avançou à terceira etapa do torneio nacional. Ao fim do jogo, o torcedor aplaudiu o time, que não se intimidou diante de um gigante do país.

ESTREIA NA SÉRIE C

Centroavante Willen Mota pediu para deixar o clube após boa fase. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma atuação abaixo do esperado, após cinco semanas de intertemporada, o time grená fez 1 a 0 no Floresta. O gol foi marcado pelo centroavante Willen Mota, em uma das raras oportunidades criadas pelo time.

CHEGADA DO NOVO TÉCNICO

Técnico Júnior Rocha fez o time jogar na primeira fase, mas no quadrangular equipe não correspondeu. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico que prometeu protagonismo do Caxias na Série C não durou duas rodadas. O treinador Luizinho Vieira foi demitido após derrota no nordestes para o Confiança. Na volta para a Serra, Júnior Rocha era oficializado como treinador do Caxias e fez uma bela campanha na primeira fase, com a liderança da competição.

CALYSHOW

Após jogo marcante, Calyson ficou devendo futebol para o torcedor. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias fez uma grande primeira fase da Série C e teve uma invencibilidade de 100% em boa parte da competição. Em um dos jogos Calyson brilhou. Ele marcou três gols e a equipe grená venceu o Londrina por 4 a 2, no Centenário. Gustavo Nescau marcou o quarto nos acréscimos. O jogo foi um dos mais emocionantes da temporada para o torcedor.

EMBALADO, LÍDER E CLASSIFICADO

Zagueiro Alan marcou o último gol de uma vitória do Caxias na competição, diante do ABC. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias encantou o torcedor na primeira fase da Série C. O time chegou a embalar cinco vitórias seguidas diante de Londrina, Botafogo-PB, Ituano, CSA e Anápolis. Depois, perdeu uma para o Náutico e retomou as vitórias diante de Ponte Preta, Ypiranga e ABC. Porém, contra o time de Natal-RN foi a última na Série C. A equipe finalizou a competição com nove jogos sem vitórias.

NÃO FALTOU APOIO

O torcedor programou uma recepção especial ao time no momento mais decisivo. Porthus Junior / Agencia RBS

No quadrangular final da Série C, o Caxias contou com o apoio do seu torcedor. Mesmo sem as vitórias, os torcedores compareceram aos jogos, recepcionaram os jogadores com festa e muito apoio. Não faltou incentivo fora das quatro linhas.

FINAL VEXATÓRIO

Sem conseguir vencer o Floresta, time saiu de campo vaiado e sob protestos após fracassar no objetivo do acesso. Neimar De Cesero / Agencia RBS