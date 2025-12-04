Árbitro de Juventude x Santos relata invasão de quatro torcedores após partida no Alfredo Jaconi

Segurança e Nenê tentam conter um dos torcedores que invadiu o gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais de 15 mil pessoas foram ao Alfredo Jaconi para ver o duelo do Juventude contra o Santos, de Neymar, na noite de quarta-feira (4). Mas quatro deles não se contiveram e invadiram o gramado para se aproximar do craque santista ao final da partida.

O episódio foi relatado em súmula pelo árbitro de Goiás, Wilton Pereira Sampaio. Ele ainda apontou que os seguranças controlaram a ação dos infratores rapidamente.

— Informo que após o encerramento da partida quando as equipes e também a arbitragem ainda estavam no campo de jogo houve a invasão do gramado por quatro torcedores não identificados, rapidamente contidos pelos seguranças — disse o árbitro em súmula, que completou:

— Relato que não foi possível visualizar o local por onde o acesso desses torcedores ocorreu. Durante a ação de contenção por parte de um segurança houve um choque com o jogador número 27 da equipe do Santos Futebol Clube, sr José Ivaldo Almeida Silva (o zagueiro Zé Ivaldo), que caiu, porém sem maiores proporções.

Haverá punição?

Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o clube é responsável pelos atos da sua torcida e, em caso de não agir para prevenir ou até mesmo conter, a consequência pode ser dura.

A multa por omissão varia de R$ 100 a R$ 100 mil e, em casos mais graves, o clube poderá perder o mando de campo de uma a dez partidas.

No entanto, o código também é claro que se o clube identificar e deter o torcedor infrator, fazendo com que ele se apresente às autoridades policiais, fazendo o devido boletim de ocorrência referente à data do jogo, as punições podem ser evitadas.