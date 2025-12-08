APV/UCS garante o título do Estadual de vôlei mirim masculino

Equipe caxiense levantou a taça em Canoas. APV/UCS / Divulgação

A equipe sub-14 masculina da APV/UCS conquistou neste domingo (7) o título do Campeonato Estadual de Vôlei — Série Ouro. As finais foram realizadas em Canoas.

Na semifinal, o time do técnico Renato Duarte superou os donos da casa, da Apav, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 25/22, 22/25 e 12/15. Na decisão, contra a Sogipa, de Porto Alegre, 2 a 0, com um duplo 25/20.

Com o resultado no mirim masculino, a APV/UCS garante o segundo título gaúcho da temporada. No sub-19, a taça foi levantada em Porto Alegre, com vitória na final sobre o Grêmio Náutico União.

Bento vence no sub-16

Na outra decisão do final de semana, na categoria sub-16, dois times da Serra chegaram às semifinais da Série Ouro. O Bento Vôlei conquistou o título ao derrotar o Sesi/APV, de Canoas, por 3 sets a 1.