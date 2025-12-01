APV/UCS conquista o título do Estadual de Vôlei sub-19 masculino

Equipe caxiense perdeu só um jogo em competições estaduais em 2025. APV/UCS / Divulgação

A APV/UCS conquistou na noite de sexta-feira (28), em Porto Alegre, o título da Série Ouro do Estadual Sub-19 masculino de vôlei. A etapa final teve como sede o ginásio do Grêmio Náutico União (GNU).

Na fase decisiva, a APV derrotou nas semifinais o Bento Vôlei por 3 sets a 1. Na grande decisão, contra os donos da casa, um jogo emocionante, em mais de duas horas de disputa, e uma vitória de virada, por 3 sets a 2. As parciais foram de 25/19, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/11.

O técnico Giovani Brisotto conquistou o seu décimo título estadual nas categorias de base e valorizou mais um feito para o time caxiense:

— Fechamos o ano com chave de ouro. Em três competições estaduais disputadas, perdemos um jogo na temporada inteira, para esse mesmo Grêmio Náutico União. Ganhamos o Torneio Início, ficamos em terceiro na Copa Cláudio Braga e agora foram campeões gaúchos.

Sub-16 feminino

Neste domingo (30), a UCS foi sede das finais da categoria sub-16 feminina. A APV/UCS acabou ficando de fora das semifinais após derrotas para o CEAT/Bira, de Lajeado, e para a Sogipa, de Porto Alegre.

Na final, o Recreio da Juventude, também de Caxias do Sul, ficou com o vice ao perder para o time de Lajeado por 2 a 0.