Após quatro jogos-treino, a dúvida segue: Qual será o Caxias que iniciará o Gauchão 2026?

Equipe de Fernando Marchiori terá dois testes antes da estreia no Gauchão. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias terá nesta semana mais uma etapa importante de sua preparação para o Campeonato Gaúcho. Nesta terça-feira (29), no Estádio Centenário, receberá o Monsoon, no primeiro teste mais forte da pré-temporada. A atividade deve ser fechada para os torcedores e para a imprensa.

Até aqui, foram quatro jogos-treino, contra o time do Sindicato dos Atletas Profissionais, as equipes sub-20 do próprio Caxias e do Grêmio, e diante do São Cristóvão, adversário amador de Flores da Cunha. As quatro vitórias foram importantes dentro das observações do técnico Fernando Marchiori, mas as atividades ainda não deixaram claras qual será a formação que servirá como base para o início do Estadual.

Nos dois primeiros testes, Marchiori observou o time com três zagueiros. Já nos últimos dois, voltou a uma linha de quatro defensiva, com variação de 4-4-2 e 4-3-3. Na nominata, as dúvidas começam pelo gol. Após a saída de Thiago Coelho, o Caxias tem três goleiros com menos de 30 anos e buscam uma afirmação e maior minutagem no clube. Léo Lang desponta como favorito para a vaga, mas Marcelo e Gabriel Toebe também foram testados.

Na defesa, o lateral-direito Thiago Ennes e os zagueiros Windson e Joilson parecem ter largado na frente na disputa. A lateral esquerda tem o experiente Roberto e o ofensivo Vitinho, que foi titular diante do sub-20 do Grêmio.

O meio-campo também gera uma grande dúvida. São pelo menos quatro atletas brigando por duas vagas: Dudu Vieira, Breno Santos, Wellington Reis e Lucas Cândido, último a chegar, vindo da Ponte Preta, e que ainda não participou dos testes preparatórios. À frente deles, Tomas Bastos deve ser o pilar da ligação entre o setor e o ataque.

Em uma função um pouco diferente, Calyson também deve começar o Gauchão como titular. Diante do sub-20 do Grêmio, ele atou como um meia-atacante pelo lado esquerdo, auxiliando Tomas Bastos na construção ofensiva.

Na frente, Jeam é o camisa 9 titular. Ao seu lado, Jhonatan Ribeiro tem a concorrência de Andrew, Douglas Skilo e Vitor Feijão, que também esteve entregue ao departamento médico.