Após interesse do Inter, executivo do Juventude comenta sobre possível venda de volante titular

O futuro do meia Mandaca foi um dos temas da entrevista coletiva do executivo de futebol do Juventude, Lucas Andrino, durante a reapresentação do elenco nesta sexta-feira (26). Alvo forte do mercado de transferências, o jogador teria despertado um possível interesse de compra do Inter, conforme revelado pelo repórter Rafael Divério, de GZH.

O jogador de 24 anos é considerado uma das peças mais importantes do atual plantel alviverde. Em Porto Alegre, o Inter teria ouvido que o Juventude admite negociar por R$ 15 milhões, e teria sugerido alguns atletas para abater o valor.

Questionado sobre o andamento das tratativas, Andrino foi enfático ao negar que o clube tenha recebido um documento formal de qualquer clube. O executivo destacou que o Juventude não tem pressa e que qualquer saída só ocorrerá sob condições financeiras muito vantajosas para o clube da Serra.

— O futebol brasileiro gera muita especulação. Então, eu posso te dizer que oficialmente não existiu nada. Existiu, na verdade, algumas procuras para entender o que o Juventude pensava. E existiram conversas, mas oficialmente algo que, primeiro, brilhasse os olhos do Juventude, não aconteceu. Então ficaram em conversas preliminares. Não posso dizer que não vai aparecer, porque pode ser que realmente os clubes oficializem algo, mas até aqui nada oficial até agora — destacou o executivo do Juventude.

Além do Inter, clubes como Coritiba, Botafogo e Athletico-PR também teriam buscado informações sobre um possível negócio por Mandaca. O Coxa teria feito uma proposta pelo jogador, mas a forma de pagamento, com um longo prazo de abatimento, não agradou ao Juventude.

Mandaca terminou a temporada de 2025 em alta, consolidando-se como um "jogador de arrasto", termo usado muito pelo técnico Roger Machado para definir sua capacidade de condução de bola e força física no setor ofensivo do meio-campo.

Justamente por essa característica no mercado, Andrino alertou que a compensação financeira precisa ser alta o suficiente para permitir que o Juventude busque uma reposição à altura.

— Óbvio que se o mercado acenar para algo fora da curva, algo que seria bom para o atleta e para o Juventude, tem que deixar isso muito claro, tem que ser bom para o Juventude. E ser bom, quando você perde um atleta desse nível, é ser bom financeiramente para ser bem claro, para que você possa ter a sua ida para o mercado balizada por valor. Não adianta hoje nós perdermos dois jogadores como esses (Mandaca e Taliari), e as peças de reposição não são simples de serem encontradas —concluiu Andrino.