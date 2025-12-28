Após fim de contrato, volante do Juventude vai jogar o Paulistão e a Série D em 2026

Depois de dois anos, Peixoto encerra ciclo no Jaconi. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O volante Peixoto é o novo reforço do Noroeste para a temporada de 2026. O jogador de 28 anos defendeu o Juventude nas últimas duas temporadas. Embora o Verdão tenha demonstrado interesse em mantê-lo para o próximo ano, a necessidade de exercer o direito de compra junto ao Rio Claro-SP inviabilizou a permanência no Alfredo Jaconi. Pela idade, o Ju preferiu investir em atletas que possam ainda dar um retorno financeiro ao clube.

No Juventude, Peixoto iniciou sua passagem sob desconfiança, mas transformou-se em uma grata surpresa após a chegada do técnico Thiago Carpini. Atuando em diferentes funções do meio-campo, o atleta chegou a atuar como zagueiro em momentos críticos do Brasileirão Série A. Ao todo, foram 13 jogos com a camisa alviverde em 2025, consolidando sua volta por cima após uma grave lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no ano anterior.

Agora no Noroeste, o baiano de Salvador será treinado pelo técnico Guilherme Alves. O clube vive um momento histórico, disputando a elite do Paulistão pelo segundo ano consecutivo e retornando ao cenário nacional com a disputa da Série D após um hiato de 18 anos.