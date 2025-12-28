Esportes

Fim de ciclo
Notícia

Após fim de contrato, volante do Juventude vai jogar o Paulistão e a Série D em 2026

Peixoto disputou 13 partidas pelo clube alviverde em 2025 e chega a clube do interior paulista para o Estadual e o Nacional

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS