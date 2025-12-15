Após dois anos, destaque do meio-campo deve deixar o Juventude em 2026

Volante Caíque quase foi negociado com o Grêmio. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude enfrenta a dura realidade de ter que se desfazer de peças importantes após o rebaixamento, e o volante Caíque é um dos nomes que não deve permanecer no Estádio Alfredo Jaconi em 2026. Com o fim de seu contrato em dezembro, a permanência do atleta se tornou inviável devido aos altos valores salariais, que estão fora da realidade financeira do Ju e da maioria dos clubes da Série B, conforme apurou o Pioneiro.

O ano de 2026 marcará o fim do ciclo do volante no Papo, após duas temporadas de destaque no meio-campo. A trajetória de Caíque no Juventude foi marcada por uma grande fase seguida de um drama pessoal e uma superação para qualquer atleta. Em 2024, o volante foi um dos destaques do time que garantiu a permanência na Série A, entrando em campo em 34 jogos.

Contudo, em seu melhor momento na carreira, ele sofreu uma grave lesão no joelho com rompimento do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), ficando quase um ano afastado dos gramados.

Com o retorno nesta temporada de 2025, o jogador conseguiu superar a incerteza voltando à ativa na Série A, disputando 28 partidas, sendo 26 como titular. Em entrevista ao podcast Walcast, na última semana, Caíque refletiu sobre sua recuperação:

— Tive uma lesão grave de LCA, mas voltei bem, não tive nenhuma lesão. Triste pela situação (rebaixamento), mas profissionalmente realizado, foram 28 jogos, com 26 de titular desde que voltei. É algo muito bom. Quando machuquei todo mundo fica com o pé atrás, será que vai ser o mesmo de antes? Não tive pré-temporada, então é um pouco mais difícil, mas com a força de vontade consegui manter a regularidade — comentou o atleta.

Polêmica negociação

O volante também foi o centro de uma polêmica de negociação no meio de 2025. Caíque chegou a se despedir do Juventude para ser contratado pelo Grêmio, mas a transferência foi vetada pelo Departamento Médico do Tricolor, após ele ter sido reprovado nos exames.

O DM do Juventude garantiu, na época, que o atleta tinha plenas condições de jogo, o que foi confirmado em campo: ele encerrou a temporada sem sofrer novas lesões, atuando em 11 partidas completas (90 minutos).