Após cinco temporadas, volante prepara saída do Juventude

Provável destino do jogador é o Athletico-PR. Com a queda à Série B, Verdão estabeleceu a liberação do atleta em contrato e clube não será indenizado

Rafael Rinaldi

Eduardo Costa

