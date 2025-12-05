Após cinco temporadas, volante prepara saída do Juventude

Jadson está próximo de deixar o Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Não é apenas o ciclo do técnico Thiago Carpini que chegará ao fim no Juventude. Muitos jogadores estão acertando a saída do clube após a confirmação do rebaixamento à Série B do Brasileiro. E quem também está deixando o Verdão é o volante Jadson, de 32 anos.

Nesta sexta-feira (5), inclusive, durante o treinamento realizado no CT Alviverde — o penúltimo antes do embarque para São Paulo para o duelo contra o Corinthians — foi realizado um evento de despedida para Jadson.

Depois de cinco temporadas, o provável destino do jogador é também um velho conhecido do camisa 16: o Athletico. No meio do ano, os paranaenses estiveram próximos de um acerto com o volante, mas o Juventude optou por mantê-lo no elenco por considerá-lo uma das principais lideranças do clube.

O Verdão, no entanto, não irá ser ressarcido pelos paranaenses. Com a queda de divisão, ficou estabelecido no contrato de Jadson que ele seria liberado sem custos a uma equipe da Série A que se demonstrasse interessada no jogador.

Jadson tinha contrato com o Ju até dezembro de 2026. E.C Juventude / Divulgação

No total, Jadson atuou em 218 jogos pelo Verdão, sendo 44 deles nesta temporada. Foram seis gols e 17 assistências. Os momentos mais marcantes do atleta com a camisa alviverde foram nas campanhas de permanência na Série A em 2021 e 2024, e na Série B de 2023, quando ele chegou a marcar um dos gols do acesso na vitória sobre o Ceará por 3 a 1 em Fortaleza.