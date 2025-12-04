Apahand/UCS encara quatro semifinais do Estadual de Handebol em Campo Bom

A equipe da Apahand/UCS estará em Campo Bom a partir desta sexta-feira (5) até domingo para disputar as semifinais do Campeonato Estadual de Handebol Feminino. Serão quatro categorias em quadra: Infantil (13 e 14 anos), Cadete (15 e 16 anos), Juvenil (17 e 18 anos) e Adulto, representando a força do handebol da Serra Gaúcha em uma das fases mais decisivas da competição.
Na sexta, as primeiras emoções ficam por conta das categorias Cadete e Juvenil, que enfrentam a Liga Hamburguense de Handebol. Os jogos acontecem no Ginásio Municipal Karl Heinz Kopittke, em Campo Bom, com início às 17h30min para o Cadete e às 21h para o Juvenil. Ambas as equipes buscam garantir vaga na grande final e manter o bom desempenho apresentado ao longo da temporada.
No sábado (6), será a vez das meninas do Infantil entrarem em quadra contra o time Talentos do Esporte, de Canoas, às 11h. Logo depois, às 12h30min, a equipe Adulta enfrenta a AECB, representante da cidade-sede. Esses confrontos prometem muita disputa e emoção, já que definem quem seguirá na luta pelo título estadual.
Os próximos jogos serão definidos conforme os resultados das semifinais. Para quem não puder acompanhar presencialmente, todas as partidas terão transmissão ao vivo pelo YouTube da Federação Gaúcha de Handebol.