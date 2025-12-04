Apahand/UCS encara quatro semifinais do Estadual de Handebol em Campo Bom

Apahand/UCS estará em Campo Bom com quatro categorias. Apahand / Divulgação

A equipe da Apahand/UCS estará em Campo Bom a partir desta sexta-feira (5) até domingo para disputar as semifinais do Campeonato Estadual de Handebol Feminino. Serão quatro categorias em quadra: Infantil (13 e 14 anos), Cadete (15 e 16 anos), Juvenil (17 e 18 anos) e Adulto, representando a força do handebol da Serra Gaúcha em uma das fases mais decisivas da competição.

Na sexta, as primeiras emoções ficam por conta das categorias Cadete e Juvenil, que enfrentam a Liga Hamburguense de Handebol. Os jogos acontecem no Ginásio Municipal Karl Heinz Kopittke, em Campo Bom, com início às 17h30min para o Cadete e às 21h para o Juvenil. Ambas as equipes buscam garantir vaga na grande final e manter o bom desempenho apresentado ao longo da temporada.

No sábado (6), será a vez das meninas do Infantil entrarem em quadra contra o time Talentos do Esporte, de Canoas, às 11h. Logo depois, às 12h30min, a equipe Adulta enfrenta a AECB, representante da cidade-sede. Esses confrontos prometem muita disputa e emoção, já que definem quem seguirá na luta pelo título estadual.