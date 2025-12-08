Apahand/UCS conquista pódios no Estadual de Handebol Feminino

Jovens do Infantil se tornaram campeãs estaduais. Guilherme Werlang / FGHb / Divulgação

Neste final de semana, a Apahand/UCS disputou quatro semifinais, de diferentes categorias, pelo Campeonato Estadual de Handebol Feminino. A competição foi disputada em Campo Bom.

No sábado (6), as jovens de 13 e 14 anos jogaram pela categoria Infantil. As meninas foram campeãs após derrotarem o Hand Action-PoA, pelo placar de 19 a 16.

No domingo (7), o time juvenil garantiu o terceiro lugar na categoria entre 17 e 18 anos, vencendo a AECB, de Campo Bom, por 23 a 22.

Na categoria adulta, a equipe também conquistou o bronze. Saiu vitoriosa no confronto com o Talentos do Esporte, de Canoas, por 23 a 21.

Com isso, o clube retornou à Caxias do Sul com três medalhas na competição: uma de ouro e duas de bronze.