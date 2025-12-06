Esportes

Decisão
Notícia

Apafut tem confronto histórico em busca do primeiro título profissional na Terceirona Gaúcha

Equipe caxiense enfrenta o Guarani-VA neste domingo (7), às 15h, pelo jogo de volta da final. Na ida, em Caxias do Sul, empate sem gols

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS