Apafut tem confronto histórico em busca do primeiro título profissional na Terceirona Gaúcha

Duelo está em aberto após 0 a 0 na primeira partida. Porthus Junior / Agencia RBS

Apenas dois anos no futebol profissional foram necessários para a Apafut conquistar um acesso histórico e vai disputar a Divisão de Acesso em 2026. Agora, o objetivo é o título da Terceirona Gaúcha. O jogo de volta da final entre APA e Guarani-VA acontece neste domingo (7), às 15h, no Edmundo Feix, em Venâncio Aires.

Na ida, o confronto foi equilibrado e terminou empatado em 0 a 0. A equipe caxiense apostou nos contra-ataques para tentar abrir o placar, mas não conseguiu e agora decide longe de casa.

O adversário é um dos maiores investimentos da competição e vem de uma campanha forte. Estava com 100% de aproveitamento até o primeiro jogo da final.

O Tricolor da Serra foi a única equipe a apresentar perigo ao Rubro-Negro. Sofreram apenas três gols durante toda a competição, todos marcados pela Apafut. Sofreu apenas um empate durante toda a etapa, também com a Apafut.

Agora, os caxienses querem aproveitar a boa fase e sobrepor o investimento e força do Guarani-VA com sua jovialidade e velocidade.

— O nosso objetivo era ir para o segundo jogo com chances iguais para a conquista do título, e conseguimos isso. Agora precisamos achar as estratégias corretas para domingo fazer um bom jogo e, quem sabe, trazer algo inédito para a cidade — comentou Jeferson Borges, coordenador da Apafut, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.