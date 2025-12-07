Apafut perde para o Guarani-Va e fica com o vice-campeonato da Terceirona Gaúcha

A Apafut perdeu para o Guarani-Va neste domingo (7) no Estádio Edmundo Feix, por 3 a 1. Como a partida de ida da decisão da Terceirona Gaúcha havia terminado empatada em 0 a 0, em Caxias do Sul, o time de Venâncio Aires levantou a taça diante de seu torcedor.
Maldonado marcou para a equipe da Serra. Mesmo sem ficar com o caneco, a Apafut conseguiu alcançar seu principal objetivo na competição: a vaga para a Segunda Divisão Gaúcha de 2026.
Sob forte calor de 37º em Venâncio Aires, a Apafut entrou em campo tentando escrever mais um capítulo importante de sua história. Do outro lado, o favorito Guarani-VA contou com o apoio de seu entusiasmado torcedor.
A equipe da Serra, comandada por Raone Gomes, iniciou a decisão com Guilherme Nunes; Peixoto, Cavalli, Ângelo, Maldonado e Parisoto; Riquelme, Denilson, Foiatto; Marquinhos e Galo.
A equipe perdeu algumas atletas titulares, além do técnico Júlio César Nunes, que se apresentaram em seus novos clubes.
E o time caxiense não se intimidou com a temperatura dentro e fora de campo na casa do rival. A Apafut só não largou na frente no primeiro tempo porque o goleiro Maicon operou dois milagres.
Mas aos 41 minutos, o centroavante Lucão fez a jogada e rolou para Murilo abrir o placar no Edmundo Feix: 1 a 0 Guarani.
Na etapa final, logo aos oito minutos, Sampson chutou cruzado e rasteiro, sem chances para Guilherme Nunes, para fazer o 2 a 0. Aos 31, Vitor marcou o terceiro para os donos da casa. Em seguida, após escanteio, Maldonado descontou para 3 a 1.
Com o acesso conquistado à Segunda Divisão Gaúcha, a Apafut encerrou a participação na Terceirona com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.
Em 2026, a Serra Gaúcha terá seis representantes na Série A-2 do Gauchão: além da Apafut, disputarão a competição do ano que vem Esportivo, Veranópolis, Glória de Vacaria, Gramadense e Brasil de Farroupilha.