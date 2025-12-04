Apafut empata com Guarani-VA e deixa decisão da Terceirona Gaúcha para o jogo de volta

Duelo foi equilibrado em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Nesta quinta-feira (4), no Complexo do Sesi, a Apafut ficou no empate sem gols com o Guarani-VA no jogo de ida da final da Terceirona Gaúcha 2025. Com isso, o campeão será definido no próximo domingo (7), no Estádio Edmundo Feix.

Sem o técnico Júlio César Nunes, que já embarcou rumo ao Águia de Marabá-PA, o comandante foi Raone Gomes, auxiliar técnico da Apafut. O confronto foi intenso e equilibrado e as equipes não conseguiram tirar o 0 a 0 do placar.

Com o resultado em aberto, a grande decisão ficou para Venâncio Aires. No domingo (7), às 15h, no Estádio Edmundo Feix, as equipes se enfrentam em busca do título. Os ingressos já estão à venda, no valor de R$ 20, e podem ser adquiridos através do Instagram do Guarani.