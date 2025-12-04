Esportes

Notícia

Apafut empata com Guarani-VA e deixa decisão da Terceirona Gaúcha para o jogo de volta

No Complexo do Sesi, equipes ficaram no 0 a 0 e campeão será definido no estádio Edmundo Feix, no próximo domingo (7)

Camila Corso

