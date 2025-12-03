Apafut começa a decidir o título da Terceirona Gaúcha nesta quinta-feira, no Sesi

Nas semifinais, Apafut contou com um grande apoio do torcedor. Ulisses Castro / Agencia RBS

Depois do acesso histórico, a disputa pelo título. A Apafut já garantiu um lugar na Série A-2 do Gauchão de 2026, mas pode colocar a primeira taça como clube profissional em sua galeria. A decisão da Terceirona Gaúcha, contra o Guarani-VA, começa nesta quinta-feira (4).

O jogo de ida inicia às 15h, no Complexo Esportivo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo de volta será no domingo (7), às 15h, no Edmundo Feix.

O ingresso será gratuito para acompanhar a primeira partida da decisão. O Tricolor da Serra alcançou a final e o acesso ao superar o São Paulo-RG. Já o Guarani-VA venceu as duas partidas contra o Rio Grande.