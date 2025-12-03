Apafut começa a decidir o título da Terceirona Gaúcha nesta quinta-feira, no Sesi

Depois do acesso histórico, a disputa pelo título. A Apafut já garantiu um lugar na Série A-2 do Gauchão de 2026, mas pode colocar a primeira taça como clube profissional em sua galeria. A decisão da Terceirona Gaúcha, contra o Guarani-VA, começa nesta quinta-feira (4).
O jogo de ida inicia às 15h, no Complexo Esportivo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo de volta será no domingo (7), às 15h, no Edmundo Feix.
O ingresso será gratuito para acompanhar a primeira partida da decisão. O Tricolor da Serra alcançou a final e o acesso ao superar o São Paulo-RG. Já o Guarani-VA venceu as duas partidas contra o Rio Grande.
Na primeira fase, Apafut e Guarani se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias da equipe de Venâncio Aires. Em Caxias do Sul, na segunda rodada, 2 a 1. No returno, 4 a 2 no Estádio Edmundo Feix.