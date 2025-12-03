Esportes

Vale a taça
Notícia

Apafut começa a decidir o título da Terceirona Gaúcha nesta quinta-feira, no Sesi

Depois de conquistar o acesso inédito, equipe caxiense recebe o Guarani-VA, em duelo com ingresso gratuito

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS