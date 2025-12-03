AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Santos

Papo foi matematicamente rebaixado depois do empate com o Bahia. Arte Pioneiro / Agência RBS

O Juventude recebe o Santos no Estádio Alfredo Jaconi no último confronto pela Série A de 2025. Pela penúltima rodada, a partida acontece nesta quarta-feira (3), às 19h30min.

O Papo está em 19º lugar, com 34 pontos e confirmou o rebaixamento na última rodada, depois de empatar em 1 a 1 com o Bahia. O Alvinegro tem 41 pontos e está em 16º, lutando para não se juntar ao Ju na Série B de 2026. Na última rodada, venceu o também o lanterna Sport por 3 a 0.

No histórico de confrontos, são 25 jogos, com apenas quatro triunfos jaconeros, nove empates e 12 vitórias do Peixe.