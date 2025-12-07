AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Corinthians x Juventude

Partida não altera a situação dos clubes na tabela. Arte Pioneiro / Agência RBS

Pela última rodada da Série A 2025, o Juventude enfrenta o Corinthians. O confronto inicia às 16h deste domingo (7), na Arena Itaquera.

O Papo já está confirmado na Série B de 2026. Em 19º lugar, tem 34 pontos e perdeu por 3 a 0 para o Santos na última quarta-feira (3). O Timão tem 46 pontos e está em 10º, garantido na Sul-Americana do próximo ano. Na última rodada, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1.

No histórico de confrontos, são 34 jogos, com 13 triunfos alviverdes, sete empates e 14 vitórias dos paulistas.