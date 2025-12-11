Esportes

Além de Nenê, Juventude buscará renovação com Alan Ruschel por um motivo especial

Com a nova gestão e o técnico Maurício Barbieri definidos, a direção alviverde inicia o planejamento do elenco e prioriza a permanência de dois atletas identificados com o clube

Tiago Nunes

