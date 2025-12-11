Além de Nenê, Juventude buscará renovação com Alan Ruschel por um motivo especial

Alan Ruschel esteve no time vice-campeão da Série B em 2023. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Com a diretoria aclamada, o executivo Lucas Andrino apresentado e o técnico Maurício Barbieri anunciado, o Juventude volta as suas atenções para a montagem do elenco de 2026. Dois nomes cujos contratos se encerraram neste ano foram confirmados como alvos da direção para renovação.

O primeiro é o meia Nenê. O jogador de 44 anos, que pode adiar sua aposentadoria, é visto pelo novo executivo Lucas Andrino como fundamental, especialmente pelo entrosamento que já possui com o novo técnico:

— Nós estamos falando de um atleta que o histórico dele de carreira fala por si. É um jogador que tem uma representatividade muito grande dentro do clube, e todos nós sabemos disso. O Nenê pode sim ser importante ao longo do ano, dentro das características que ele atende. O Barbieri conhece o jogador, trabalhou com ele no Vasco, conhece aquilo que ele tem para entregar — afirmou Lucas Andrino, que completou:

— Nenê tem que ser utilizado hoje numa posição que ele consiga realmente nos ajudar, e é isso que o nosso treinador vai ter que encontrar, já que conhece o perfil do jogador. Se a gente sentar e entender que o Nenê será renovado o contrato, eu fico muito feliz.

Liderança no Vestiário

O outro nome que será procurado é do lateral-esquerdo Alan Ruschel. O jogador de 36 anos pode ir para sua quarta temporada seguida no Estádio Alfredo Jaconi, e o diretor do comitê do departamento de futebol, Almir Adami, destacou que, além da questão técnica, o fator de liderança é importante.

— A gente teve na figura do Alan e do Jadson uma liderança nesses três anos, uma liderança dentro e fora de campo, uma representatividade junto à torcida. Com a perda do Jadson, seria importante que a gente conseguisse manter também o Alan para o ano de 2026, nessa questão de ajuda dentro de campo, mas também ajuda nessa questão de liderança, na conversa com a direção — declarou Adami, que completou: