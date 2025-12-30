Ala do Caxias Basquete comenta homenagem histórica: "Onde você for jogar, tem de deixar seu nome

Camisa 24 que Shamell vestiu no Mogi foi eternizada. Wilian Oliveira / Mogi/Divulgação

A derrota do Caxias Basquete para o Mogi na segunda-feira (29) ficou em segundo plano em meio à noite memorável que o ídolo norte-americano Shamell recebeu. Aos 45 anos, o atleta já havia definido que o NBB 2025/2026 será o fechamento de seu ciclo nas quadras.

Um dos maiores nomes da competição, Shamell foi também um dos destaques do Mogi, onde atuou por seis anos em duas passagens. Ele recebeu a maior homenagem que o clube poderia dar a um jogador: a camisa 24 que o norte-americano vestia no Mogi foi eternizada.

—É um prazer, por todo o trabalho que eu fiz. Meu mestre Claudio Mortari (que faleceu no dia 25/12 aos 77 anos) sempre tinha frases que eu carrego até hoje. Ele falava: "Shamell, onde você for jogar, tem de deixar seu nome na história" e eu consegui fazer isso em Mogi. Pode ter outro Shamell, mas não poderá usar o número 24 — se emocionou o atleta ao citar o ex-treinador nos tempos de Pinheiros em entrevista ao site do NBB.

Leia Mais Em noite de homenagens a Shamell, Caxias Basquete perde para o Mogi

E na quadra Shamell deixou de lado o carinho da torcida adversária e só não foi o cestinha do jogo porque outro norte-americano esteve em cena. Hinkle anotou 16 pontos, dois a mais que o ala do Gambas.

A derrota do time de Rodrigo Barbosa por 71 a 56 fechou o calendário de jogos da equipe em 2025, uma vez que o sonho de disputar a Copa Super 8 ficou pelo caminho. Em 19 jogos disputados, foram nove vitórias e 10 derrotas, aproveitamento de 47% e o 12º lugar na tabela.

A equipe oscilou durante a competição, porém nada que não havia sido esperado, pela profunda reformulação do elenco. O time fez jogos memoráveis, como na vitória sobre o Franca, fora de casa, ao mesmo tempo em que, quando deveria ter imposto sua superioridade, acabou perdendo jogos que não se recuperam mais, como para o lanterna Vasco, que só venceu duas partidas em 19 até aqui.

O Caxias Basquete só voltará à quadra no dia 9 de janeiro diante do Pato, no Paraná.