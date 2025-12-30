Esportes

Ídolo
Notícia

Ala do Caxias Basquete comenta homenagem histórica: "Onde você for jogar, tem de deixar seu nome

Aos 45 anos, Shamell viveu uma noite especial diante de sua ex-equipe, o Mogi, na segunda-feira (29)

Rafael Rinaldi

