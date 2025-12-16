"Acredito muito no projeto", exalta Maurício Barbieri, novo técnico do Juventude

Treinador Maurício Barbieri já trabalha no Estádio Alfredo Jaconi. Ulisses Castro / Pioneiro

O Juventude apresentou oficialmente seu novo técnico para a temporada de 2026. Maurício Barbieri, de 44 anos, concedeu sua primeira entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (16) na sala de imprensa do Estádio Alfredo Jaconi. Ele chega com o auxiliar técnico Diego Favarin e o preparador físico Gustavo Araújo.

O treinador, que já havia tido seu nome cotado para o Juventude em outras ocasiões, como em 2024, após a saída de Thiago Carpini, revelou que a negociação desta vez evoluiu rapidamente, motivada principalmente pela credibilidade do clube:

— A verdade é que eu nunca cheguei a conversar de forma oficial com o clube, como aconteceu agora. Nunca teve uma proposta efetiva. Quando surgiu a possibilidade e o convite, a coisa até andou de uma forma rápida, porque acredito muito no projeto, acredito na maneira como o clube tem se comportado nesses últimos anos, principalmente sendo um clube bastante organizado, sustentável, de bastante pé no chão, ser um clube que cumpre com aquilo que promete. Para mim são aspectos fundamentais para eu ter condição de desenvolver o meu trabalho — manifestou o treinador do Ju.

Orçamento e Desafios da Série B

Barbieri reconheceu que o rebaixamento exigirá um orçamento mais enxuto para o Juventude em 2026, mas afirmou que isso não representa um problema, pois na sua carreira já trabalhou com poucos recursos.

— Sou bastante ciente do contexto em que a gente está e das eventuais dificuldades que a gente pode ter. Mas não é um desafio novo na minha carreira. Muita gente associa a minha carreira apenas do Flamengo para frente, mas eu já trabalhei em outras equipes de um nível menor, segunda divisão estadual, acesso, estou acostumado a trabalhar com jogadores da base, com jogadores jovens, a promover revelação de jogadores, a melhorar e potencializar os jogadores, que eu acho que é um aspecto que faz todo sentido dentro desse contexto, dentro desse cenário que a gente está vivendo — comentou Barbieri.

A Escolha pelo Juventude

O técnico iniciou a temporada de 2025 no Athletico Paranaense, mas foi desligado em maio. Ele explicou que preferiu aguardar um projeto mais sólido para 2026 do que assumir qualquer clube no meio desta temporada.

— Depois da minha saída (do Athletico), eu estava em um momento pessoal importante, em que eu entendia que só fazia sentido para mim pegar um outro trabalho se fosse realmente um projeto em que eu acreditasse que fosse ter condições de fazer a diferença. Quando veio o convite agora do Juventude eu entendi que é um projeto bastante sério, bastante idôneo de um clube, como eu citei anteriormente, muito organizado — destacou Barbieri.

Carreira

Aos 44 anos, Barbieri traz no currículo trabalhos em clubes brasileiros, como Vasco da Gama, Flamengo, América Mineiro e Goiás, além de experiência internacional no Juárez (México). Seu período de maior destaque foi no Bragantino, entre 2020 e 2022, onde comandou mais de 150 partidas.