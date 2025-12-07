"Acho que consigo jogar mais um ano", admite Nenê após despedida do Juventude na Série A

Nenê deve adiar a aposentadoria uma vez mais. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude se despediu da Série A neste domingo (7) no empate em 1 a 1 com o Corinthians em São Paulo. No entanto, o clube pode não ter se despedido de um de seus maiores ídolos da história recente: o meia-atacante Nenê.

Ao final do jogo, o jogador admitiu que pode continuar atuando nos gramados em 2026, quando completará 45 anos.

Leia Mais Juventude marca no fim e se despede da Série A com empate diante do Corinthians

— No início do ano eu achei que não dava (para continuar jogando), mas estou bem fisicamente e acho que consigo. Com certeza, o Juventude é uma opção, vamos conversar ainda, falar com a direção e ver o que pensam (sobre o futuro) — avaliou Nenê em entrevista ao Premiere no fim do jogo.