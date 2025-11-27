Esportes

Novidade na defesa
Notícia

Zagueiro Windson é o segundo reforço anunciado pelo Caxias para 2026

Aos 30 anos, defensor estava no ABC e já atuou no Ypiranga entre as temporadas de 2022 e 2024

Eduardo Costa

