Windson em treinamento no CT Baixada Rubra. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias oficializou, nesta quinta-feira (27), a contratação do zagueiro Windson, segundo reforço confirmado para a próxima temporada. Aos 30 anos, o defensor chega após atuar pelo ABC, onde disputou 17 partidas em 2025, sendo titular em 16 delas. Na Série C, participou de seis jogos.

Antes de defender o ABC, Windson teve passagem marcante pelo Ypiranga, clube onde jogou por três temporadas. Em 2022, integrou o elenco que conquistou o vice-campeonato gaúcho, consolidando sua experiência no cenário estadual. O jogador iniciou a carreira nas categorias de base do Fragata, e passou por Pelotas, Brasil-Pel, Igrejinha e Inter.

No futebol profissional, Windson acumula passagens por Cuiabá, Novo Hamburgo, Ferroviária e Boa Esporte, além de Ypiranga e ABC. Natural de Jaguarão e com 1m87cm, o zagueiro teve boas temporadas pelo Ypiranga: em 2024, disputou 22 partidas, e em 2023 esteve em campo 24 vezes.

Sua chegada ao Caxias fortalece o setor defensivo, que também conta com os reforços de Joílson, Maurício Ribeiro e Andrés Robles, além da permanência de Carlos Henrique.

Além do zagueiro, o Caxias já havia anunciado o lateral-esquerdo Vitinho como primeiro reforço. Revelado nas categorias de base do Paraná e com experiência no sub-23 do Grêmio, Vitinho atuou por equipes como Ypiranga, CRB, Sampaio Corrêa e Guarani.

Elenco 2026 do Caxias

Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*

Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei

Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto*

Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Joílson*, Maurício Ribeiro* e Andrés Robles*

Volantes: Dudu Vieira* e Zanelatto

Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão* e Jeam*