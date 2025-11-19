Zagueiro ex-Juventude é a novidade do Caxias no início da pré-temporada 

O Caxias acertou a contratação do zagueiro Maurício Ribeiro, de 34 anos, para reforçar a defesa. O experiente jogador atuou pelo Brusque na Série C nesta temporada e tem passagens pelo Juventude, onde jogou em 2017 e 2018.
Maurício Ribeiro iniciou sua carreira no Jabaquara, em 2008, e construiu trajetória por diversos clubes do futebol brasileiro. O zagueiro passou por Paulista, Cianorte, Cascavel, ABC, Inter de Lages e Brusque, acumulando experiência em diferentes competições nacionais.
Em 2017, Maurício chegou ao Juventude, onde disputou 16 partidas na primeira temporada. No ano seguinte, atuou em 11 jogos pela Série B antes de ser dispensado, em um campeonato marcado pelo rebaixamento do Verdão. As duas últimas temporadas, 2024 e 2025, o zagueiro esteve no Brusque. Ao todo, realizou 20 partidas.
Além dele, a defesa do Caxias ganha reforços importantes para a temporada. O clube acertou a contratação de outros três zagueiros experientes: Windson, de 30 anos, que acumula passagens por Ypiranga e ABC; Joílson, de 34, ex-Água Santa; e o chileno Andrés Robles, de 31 anos, que atuou pelo Água Santa e recentemente deixou o Botafogo-PB.
Segundo o executivo de futebol grená, Léo Franco, o elenco está bem servido de zagueiros e a prioridade agora são outras posições, como a lateral esquerda, uma vez que Marcelo Nunes não permanecerá e o grupo conta apenas com Vitinho para a função.