Zagueiro ex-Juventude é a novidade do Caxias no início da pré-temporada 

Maurício Ribeiro, 34 anos, estava no Brusque nas últimas temporadas e defendeu o time alviverde em 2017 e 2018

Eduardo Costa

Rafael Rinaldi

