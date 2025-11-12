Esportes

Em Caxias do Sul
Notícia

Zagueiro ex-Chapecoense e Ponte Preta passa por exames e será anunciado pelo Caxias

Defensor tem passagem pelo interior paulista e deve ser anunciado pelo Grená para a temporada de 2026

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS