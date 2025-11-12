Zagueiro ex-Chapecoense e Ponte Preta passa por exames e será anunciado pelo Caxias

Zagueiro defendeu a Ponte Preta na temporada passada. Marcos Ribolli / PontePress / Divulgação

Além do zagueiro Windson, ex-Ypiranga, o Caxias está acertado com outro defensor. Joílson, 34 anos, já está em Caxias do Sul e passou por exames na terça-feira. O atleta assina com o Grená para a temporada de 2026, quando o clube terá o Gauchão, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro.

Joílson atuou pelo Água Santa neste ano e tem apenas quatro jogos. Na temporada passada, além do time de Diadema, o atleta defendeu a Ponte Preta e teve uma minutagem maior. Ao todo, ele acumulou 21 jogos.

O atleta é experiente e se profissionalizou no Criciúma em 2010. Depois, rodou o país e passou por equipes como CRAC, Cuiabá, Oeste, Chapecoense, Oeste, São Bento e Novorizontino.

Na carreira ele tem um título. No ano de 2020 conquistou a Série B do Brasileirão quando defendeu as cores da Chapecoense, com 38 jogos disputados, sua melhor temporada.