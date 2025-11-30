Zagueiro é o quarto reforço anunciado pelo Caxias para a temporada de 2026

O Caxias continua os anúncios oficiais dos reforços contratados para 2026. Na manhã deste sábado, foi a vez da confirmação de Maurício Ribeiro, zagueiro, de 34 anos, que assina com o clube grená até o fim do Gauchão.
O experiente jogador atuou pelo Brusque na Série C nesta temporada e passou pelo Juventude, onde jogou em 2017 e 2018. Na carreira ainda defendeu São Bernardo, Cianorte, Marcílio Dias, Cascavel, ABC, Inter de Lages, Guarani, Barra, Figueirense e Inter de Limeira.
Maurício é o quarto reforço anunciado para a próxima temporada, já que o lateral-esquerdo Vitinho, o zagueiro Windson e o atacante Jeam já haviam sido oficializados. O novo zagueiro grená já está integrado ao elenco na pré-temporada.
O grupo de jogadores ganhou folga neste domingo (30) e retoma as atividades na segunda-feira (1). Até a estreia no Gauchão, contra o São Luiz, em 10 ou 11 de janeiro, estão previstos seis testes preparatórios. O primeiro será diante do Sindicato dos Atletas, no sábado (6), às 10h30min.
Elenco 2026 do Caxias
Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei
Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto*
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Joílson*, Maurício Ribeiro e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira* e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão* e Jeam
* Jogadores que ainda não foram anunciados, mas treinam no Centenário