Wine Run: corrida temática celebra a cultura da Serra Gaúcha em meio às paisagens da região

Os atletas percorrem vales e vinhedos, entre casarões coloniais e parreirais que revelam a herança italiana da região. Fractal / Na Buena Onda / Divulgação

A Serra Gaúcha será cenário de uma das corridas mais encantadoras do Brasil: a Wine Run no próximo sábado (8). Com um percurso que atravessa Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e Farroupilha — cidades importantes da cultura vinícola nacional — o evento une esporte e tradição em meio a paisagens da região. Os participantes terão a opção de percorrer 10,5 km (corrida individual ou caminhada) ou 21 km (individual ou em dupla), explorando o centro histórico da vitivinicultura brasileira.

O trajeto passará por vales e colinas cobertos de vinhedos, passando por casarões coloniais e parreirais que remetem à forte influência italiana na região. Mais do que uma corrida, a Wine Run proporciona uma experiência que combina atividade física e a riqueza cultural da Serra Gaúcha.

— O percurso é um presente para quem corre. Ele exige preparo, mas oferece em troca a beleza e o clima únicos da Serra Gaúcha. Cada trecho carrega a história e a hospitalidade de uma região que sabe celebrar o esforço com alegria — comenta Sérgio Oprea, diretor da Destination Races, organizador da prova.

A Wine Run oferece uma imersão na cultura da Serra Gaúcha. Ao cruzar a linha de chegada, os atletas são recebidos na tradicional Festa do Espumante, que celebra a conquista com um buffet de pratos típicos e taças de espumante.

A edição de 2025 da Wine Run faz parte das celebrações pelos 50 anos da Olympikus, que desde março promove uma série de corridas em homenagem à cultura esportiva brasileira. Ao todo, são 50 provas distribuídas pelo país.

— Acredito que a Wine Run deva proporcionar uma experiência única, pois ela conecta a corrida com a história e a cultura local. Correr na Serra Gaúcha, em meio às paisagens belíssimas dos vinhedos e depois celebrar em uma festa regada a vinho é poder participar de um evento lindo e que valoriza o Brasil diverso que transforma tradição em movimento — afirma Bianca Dallegrave, gerente de marketing da Olympikus.

A próxima prova do calendário da Olympikus será em São Paulo, em com o coletivo Corre Kilombo. A prova será no dia 20 de novembro e celebrará também a cultura da corrida negra no Brasil. Depois, a Olympikus celebrará seus 50 anos no Bota Pra Correr - Cumbuco (21 e 22/11), na Ultra Trail Chapada Diamantina (22/11) e na Maratona de Curitiba (23/11).

Retirada dos kits e largadas

A edição de 2025 da Wine Run integra o calendário comemorativo dos 50 anos da Olympikus. Fractal / Na Buena Onda / Divulgação

A organização divulgou uma alteração no local de retirada dos kits, para a Wine Run 2025. Agora, será realizado no Donatello Gastro Lounge, situado na Rua Henry Hugo Dreher, 273, bairro Planalto, em Bento Gonçalves. A retirada poderá ser feita no dia 7 de novembro, das 15h às 22h. É importante lembrar que terceiros poderão retirar o kit mediante apresentação da foto do RG do atleta inscrito. No dia da prova, o número com chip será entregue na largada, enquanto o kit completo estará disponível na arena do evento.

As largadas da Wine Run 2025 estão definidas para dois pontos históricos da Serra Gaúcha. A prova de 21 km solo e o primeiro trecho do revezamento em dupla começam às 8h, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Pinto Bandeira.

Já a corrida e caminhada de 10,5 km, além do segundo trecho do revezamento, têm início às 8h35min, na Capela Nossa Senhora da Saúde, em Farroupilha. A chegada será na vinícola André Carrer, localizada no roteiro Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves.

Serviço – Wine Run 2025

Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)

Local: 21 km solo e o primeiro trecho do revezamento em dupla começam às 8h, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Pinto Bandeira.

Corrida e caminhada de 10,5 km, além do segundo trecho do revezamento, têm início às 8h35min, na Capela Nossa Senhora da Saúde, em Farroupilha