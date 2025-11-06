Volante faz tratamento no Centenário, mas deve deixar o Caxias

Volante Pedro Cuiabá pode encerrar seu ciclo com a camisa Grená. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Desfalque do Caxias na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, o volante Pedro Cuiabá segue sua recuperação no Estádio Centenário. O jogador passou por uma artroscopia no joelho. O procedimento foi no final de setembro.

Recentemente, Cuiabá postou um vídeo em suas redes sociais na fisioterapia do Estádio Centenário. A previsão é que o jogador esteja recuperado e liberado para treinamentos somente no mês de dezembro, em meio à pré-temporada do Caxias.

Em razão da lesão, o atleta teria um período de estabilidade no Caxias. Porém, a sua permanência não é garantida para a temporada de 2026. Depois de se recuperar, o departamento de futebol vai conversar com o jogador para definir o seu futuro. Há clubes interessados no volante. A imprensa de Santa Cataria informa inclusive que o atleta já teria um pré-contrato assinado com o Criciúma para o ano que vem.