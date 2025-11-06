Esportes

De saída?
Notícia

Volante faz tratamento no Centenário, mas deve deixar o Caxias

Grená já trabalha visando a temporada de 2026. Um total de 10 jogadores possuem contrato com o clube e outros 21 encerraram seus vínculos

Tiago Nunes

