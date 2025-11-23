Volante já treina no Caxias e departamento de futebol aguarda chegada de lateral-esquerdo

Elenco do Caxias está próximo de completar uma semana de pré-temporada. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias segue em ritmo intenso de preparação para a próxima temporada, ainda em fase inicial de treinos e ajustes no elenco. A equipe não completou uma semana de pré-temporada, mas segue em movimento no mercado para reforçar setores estratégicos.

Neste domingo (23), o volante Dudu Vieira, de 31 anos, iniciou os trabalhos com o grupo. O jogador retorna a Caxias do Sul após defender o Juventude no ano passado e atuar pelo Paysandu na Série B de 2025, competição em que o clube paraense acabou rebaixado para a Terceira Divisão.

Além de Dudu Vieira, o Caxias negocia com outros volantes. Breno Santos tem acordo verbal, mas sua chegada depende da liberação por empréstimo do Joinville. Se isso acontecer, a previsão de apresentação é para o dia 1º. Já Iba Ly, do São Paulo, deve definir nesta semana se o empréstimo irá acontecer.

O volante Wellington Reis tem chegada prevista para o dia 1º de dezembro. A comissão técnica já encaminhou a programação de treinos para que ele possa seguir. No entanto, o atleta enfrenta uma situação delicada envolvendo um familiar e, por isso, solicitou mais um prazo antes de confirmar sua participação integral nas atividades.

Outro nome aguardado é o lateral-esquerdo Roberto, de 34 anos. Experiente, ele disputou as duas últimas temporadas pelo CSA e teve passagem pelo Vila Nova nos primeiros meses de 2024. Também já atuou por Náutico, Athletico-PR, Santa Cruz, Chapecoense, Figueirense, Vitória, Ituano e Novorizontino. A expectativa é que se apresente ao clube nesta segunda-feira.

Elenco atual do Caxias

Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe

Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei

Laterais-esquerdo: Vitinho e Roberto

Zagueiros: Maurício Ribeiro, Carlos Henrique, Windson, Joílson e Andrés Robles

Volante: Dudu Vieira

Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão e Jeam