Volante ex-Juventude e meio-campista do ABC entram no radar do Caxias para a temporada 2026

Dudu Vieira participou da campanha de permanência do Juventude em 2024 na elite nacional. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Caxias analisa o mercado, olha as opções e negocia com jogadores para a disputa da temporada de 2026, quando o Grená terá o Gauchão, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão. Dois volantes estão na lista do Caxias para o ano que vem. O primeiro deles é Dudu Vieira, com passagem recente pelo Juventude. Outro é Wellington Reis, do ABC.

Por enquanto, o Caxias confirmou apenas um reforço. O lateral-esquerdo Vitinho, que estava no Guarani-SP, foi o primeiro anunciado pelo Grená. A expectativa é por mais confirmados antes do começo da pré-temporada, marcada para o dia 19 de novembro, quarta-feira.

Dudu Vieira é um volante mais de marcação e defendeu o rival na temporada passada. Porém, teve atuações fracas e entrou em campo em apenas seis jogos. Antes, o atleta defendeu a Chapecoense, o Ituano e, atualmente, está no Paysandu. O time do Pará foi rebaixado de forma antecipada à Série C.

Wellington Reis tem 33 anos e nas últimas quatro temporadas defendeu o ABC, de Natal. Ele teve uma rápida passagem pelo Rio Grande do Sul em 2022, quando atuou pelo Aimoré. Na oportunidade foi titular do time no Gauchão. Ele é um atleta com características de um segundo volante.