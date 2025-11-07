Volante do Juventude é o terceiro no ranking de desarmes do Brasileirão

O volante Caíque tem números positivos em desarmes no Campeonato Brasileiro 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Na campanha do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, Caique tem se destacado como um dos pilares silenciosos, mas fundamentais, da equipe alviverde. Sua temporada é construída sobre três alicerces sólidos: consistência, entrega e leitura de jogo. Em campo, o atleta apresenta números positivos, principalmente no quesito desarmes.

Segundo dados da plataforma SofaScore, que monitora o desempenho dos atletas, Caique disputou 23 partidas na Série A — sendo titular em 21 delas — e acumulou 60 desarmes, marca que o posiciona como o terceiro volante mais eficiente nesse quesito, atrás apenas de Lucas Sasha, do Fortaleza, e Zé Rafael, do Santos.

— Procuro estar sempre bem posicionado e ajudar o time, tanto na marcação quanto na construção — afirmou Caíque.

Além da solidez nos desarmes, Caique tem ampliado sua influência no setor defensivo com números expressivos em outras métricas. São 32 cortes, 14 interceptações e 687 passes certos — com um índice de acerto de 88% —, que evidenciam não apenas sua capacidade de contenção, mas também sua eficiência na construção das jogadas.

Com 51 bolas longas precisas e 1716 minutos em campo, o volante demonstra domínio técnico e leitura de jogo que o tornam um dos mais completos da posição na Série A. Em uma temporada que se desenha como uma das melhores de sua carreira, o jogador, de 30 anos se consolida como um dos pilares do meio-campo do Juventude.